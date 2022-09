Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος του Ozzy Osbourne, Patient Number 9, και για να προετοιμαστούμε για αυτόν, ο θρυλικός μουσικός έδωσε στη δημοσιότητα το κομμάτι “Nothing Feels Right”, όπου και συμμετέχει ο Zakk Wylde στην κιθάρα.

Ο Wylde έχει συμμετάσχει αρκετές φορές στις περιοδείες του Ozzy, ενώ έχει συμβάλει παίζοντας κιθάρα και σε αρκετούς από τους solo δίσκους του, όπως το No Rest for the Wicked του 1988, το No More Tears του 1991, το Ozzmosis του 1995, το Down to Earth του 2001 και σε πολλούς ακόμη live δίσκους.

Το “Nothing Feels Right” είναι και το πρώτο κομμάτι με το οποίο ο frontman των Black Label Society συμμετέχει σε δίσκο του Osbourne από το Black Rain του 2007. Ο ίδιος συμμετείχε και πάλι στη live band του μουσικού το 2017.

Το “Nothing Feels Right” είναι το τρίτο single που έχει κυκλοφορήσει ο Osbourne από το Patient Number 9 πριν από τη μεγάλη του πρεμιέρα στα δισκοπωλεία. Σε παραγωγή Andrew Watt, στον δίσκο πρόκειται να δούμε συνεργασίες του Osbourne με καλλιτέχνες όπως ο Mike McCready των Pearl Jam, ο Eric Clapton, ο Robert Trujillo των Metallica, ο Duff McKagan των Guns N’ Roses και πολλοί ακόμα.