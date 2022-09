Στον νέο δίσκο των Blondie πρόκειται να συμμετάσχει ο μπασίστας των Sex Pistols, Glen Matlock, ο οποίος είχε πρόσφατα αντικαταστήσει τον Leigh Foxx στην περιοδεία του συγκροτήματος έπειτα από τραυματισμό του τελευταίου στην πλάτη. Όσο λοιπόν ο Foxx αναρρώνει, ο Matlock πρόκειται να βρεθεί στη θέση του για το follow-up του Pollinator από το 2017.

Μιλώντας στο περιοδικό Classic Pop, ο κιθαρίστας των Blondie, Chris Stein, ανέφερε: «Ο Glen έχει υπάρξει φοβερός. Αντίθετα από το Pollinator, η σκέψη μας είναι να διατηρήσουμε αυτόν τον δίσκο in-house: θα παίζουν απλά το συγκρότημα και ο Glen. Ταιριάζει τέλεια».

Ο follow-up δίσκος του Ghosts Of Download του 2014 περιείχε συνεργασίες των θρυλικών νεοϋορκέζων με τον Dave Sitek των TV On The Radio, αλλά και τις/τους Charli XCX, Sia, Dev Hynes και Johnny Marr.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την επικείμενη δισκογραφική τους δουλειά.

Η τελευταία κυκλοφορία των Blondie ήταν ένα home recording του συγκροτήματος για το κομμάτι “Mr Sightseer”. Αυτό αναμένεται να περιλαμβάνεται στο in-depth box set archive τους, Blondie: Against The Odds 1974-1982, που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.