Κατά τη διάρκεια του set των Arctic Monkeys στο Leeds Festival αρραβωνιάστηκε ένα ζευγάρι, κάνοντας τους παρευρισκόμενους να «λιώσουν» από χαρά και συγκίνηση.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του BBC, ο Zak και η Emily – που είναι ζευγάρι εδώ και οκτώ χρόνια– βρίσκονταν στη συναυλία των Arctic Monkeys στο Reading & Leeds 2022, όταν ο Zak γονάτισε στο έδαφος, κάνοντας πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Η Emily είχε προηγουμένως ζητήσει από τον Zak να την σηκώσει στους ώμους του όταν το συγκρότημα θα έπαιζε το κομμάτι “505”, με το οποίο και θα έκλεινε το κύριο μέρος της συναυλίας πριν από το encore τριών κομματιών του. «Απλά ένιωσα ότι ήταν η σωστή στιγμή», εξήγησε ο Zak.

Δείτε εδώ το συγκινητικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή:

Where better to propose to your girlfriend than at one of the biggest festivals of the year during your favourite song and in front of your favourite band? 🎵💍❤️ @arcticmonkeys pic.twitter.com/5Zn63yAUNn