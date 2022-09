Το 12" split single θα περιλαμβάνει ένα κομμάτι του Stipe παραγωγής Brian Eno με τίτλο “Future If Future”, όπως και ένα κομμάτι της Beatie Wolfe

Το πολυαναμενόμενο σόλο single του με τίτλο “Future If Future” πρόκειται να κυκλοφορήσει επιτέλους σε φυσική μορφή ο Michael Stipe, το οποίο και θα είναι διαθέσιμο σε ένα 12" split single μαζί με ένα κομμάτι της Beatie Wolfe. Δεν πρόκειται ωστόσο για μια συνηθισμένη κυκλοφορία, μιας που το single πρόκειται να κυκλοφορήσει στον πρώτο εμπορικό δίσκο που κατασκευάζεται ποτέ από sustainable βιοπλαστικό, το οποίο και είναι φυσικά πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Το split πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα από το Bandcamp και την συν-ιδρυμένη από τον Brian Eno οργάνωση, EarthPercent, όπως και από την Evolution Music. Αυτό θα είναι διαθέσιμο για pre-order από την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, σε limited run 500 αντιτύπων.

Ο Stipe είχε tease-άρει το κομμάτι παραγωγής Eno από το 2018 κιόλας, στα πλαίσια της πορείας March for Our Lives στη Washington, D.C. Το flip side του δίσκου θα περιλαμβάνει το κομμάτι της Wolfe με τίτλο “Oh My Heart”. Και τα δύο cuts υπήρξαν στο παρελθόν διαθέσιμα για download ως τμήμα της καμπάνιας Earth Day του EarthPercent, η οποία και περιλάμβανε δουλειές καλλιτεχνών όπως οι Hot Chip, Nile Rodgers, Big Thief, Peter Gabriel και πολλών ακόμη.

Ο δίσκος από βιοπλαστικό κατασκευάστηκε από την Evolution Music, έναν βρετανικό οργανισμό που προάγει το music sustainability, κατασκευάζοντας δίσκους που δεν χρησιμοποιούν ορυκτά έλαια για την κατασκευή τους. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο EarthPercent.

Δείτε εδώ φωτογραφία του δίσκου: