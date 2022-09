Στον ισχυρισμό του Peter Hook ότι κάποτε είχε προσπαθήσει να πάρει τη θέση του Carlos Dengler ως μπασίστα στους Interpol απάντησε πρόσφατα ο Daniel Kessler, ξεκαθαρίζοντας και επίσημα αν το πάλαι ποτέ μέλος των Joy Division και New Order έφτασε κοντά στο να γίνει μέλος του αγαπημένου indie/post punk revival συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη.

Ο Dengler αποχώρησε από τους Interpol το 2010, έχοντας υπάρξει σταθερό μέλος τους από το 1997, όταν και σχηματίστηκαν. Οι Interpol συνέχισαν τότε ως trio, αν και στις ζωντανές τους εμφανίσεις διαθέτουν πάντοτε επιπλέον touring μουσικούς.

Λίγο καιρό μετά την αποχώρηση του Dengler, ο Peter Hook είχε δηλώσει στο LA Weekly ότι είχε «αιτηθεί» να αντικαταστήσει τον μπασίστα του συγκροτήματος, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι τελικά δεν επιλέχθηκε. Ο μουσικός είχε δηλώσει πιο συγκεκριμένα: «Έκανα αίτηση ως Peter Hook και με απέρριψαν».

Ο Hook είχε δηλώσει τότε στο έντυπο ότι οι Interpol είχαν δημιουργήσει μια διαδικτυακή εφαρμογή εκείνη την περίοδο, στην οποία μπασίστες μπορούσαν να δηλώσουν ενδιαφέρον για να γίνουν το νέο μέλος του συγκροτήματος. Η δήλωση είχε προκύψει τότε έπειτα από σχόλιο του συνεντευξιαστή που έκανε λόγο για τον ήχο των Interpol, αναφέροντας ότι αυτός προσιδίαζε σε αυτόν των Joy Division.

Απαντώντας στον ισχυρισμό, ο Hook είχε αναφέρει τότε: «Δεν με πειράζει, το αντιλαμβάνομαι ως κομπλιμέντο».

Μιλώντας στο NME και στην τελευταία εκδοχή του ‘Does Rock ‘N’ Roll Kill Braincells?!’ quiz, ο κιθαρίστας και στιχουργός του συγκροτήματος, Daniel Kessler, ανέφερε ότι δεν γνώριζε καν ότι ο Hook είχε αυτοπροταθεί για τη θέση του μπασίστα των Interpol πριν από 12 χρόνια.

«Άκουσα μερικά περίεργα σχόλια για την ιστορία και τη φήμη πίσω από αυτήν, όμως δεν πιστεύω ότι γνώριζα καν ότι είχε αιτηθεί online», εξήγησε ο Kessler.

«Δεν γνωρίζω καν σε ποιον και που, όμως ποτέ δεν λάβαμε κάτι ούτε είχαμε κάποια συζήτηση», συνέχισε ο ίδιος.

Οι Interpol γιόρτασαν πρόσφατα την 20η επέτειο από την κυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου τους, Turn On The Bright Lights, κυκλοφορώντας το companion project αυτού, το The Black EP, σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming.

Το συγκρότημα επέστρεψε πρόσφατα με το έβδομο studio album του, The Other Side Of Make Believe, που κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου.