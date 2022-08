Ένα acoustic spin απέκτησε το ολοκαίνουριο “Heated” της Beyoncé, με τον βραβευμένο ηθοποιό, Kevin Bacon, να δοκιμάζει τις μουσικές του ικανότητες, παίζοντας το κομμάτι μπροστά από κοινό που αποτελείτο από δύο… κατσίκες!

Ο ηθοποιός ανάρτησε το εν λόγω clip στο Twitter στις 28 Αυγούστου, το οποίο και αποτελεί τμήμα της #GOATsongs series του ίδιου.

Δείτε εδώ την ερμηνεία του Bacon:

Hot day, hot song. The goats and I are feeling Heated, @Beyonce. Loving this track. #GoatSongs #Renaissance pic.twitter.com/nuLvngY8Us