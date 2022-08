Το MTV VMAs Global Icon Award τους αφιέρωσαν στον εκλιπόντα Taylor Hawkins οι Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι και έλαβαν το πολυπόθητο βραβείο στη λαμπερή τελετή που τελέστηκε το βράδυ της 28ης Αυγούστου στο Prudential Center του Newark του New Jersey. Την τελετή παρουσίασε η Nicki Minaj μαζί με τους Jack Harlow και LL Cool J.

Έχοντας πρώτα παρουσιάσει τα κομμάτια τους “Black Summer” και “Can’t Stop”, οι Red Hot Chili Peppers έλαβαν το Global Icon award της διοργάνωσης, με τον drummer τους, Chad Smith, να μιλά στο μικρόφωνο και να κάνει ένα tribute στον Hawkins.

«Υπάρχει ακόμη ένα μουσικό είδωλο, ένα παγκόσμιο είδωλο και το όνομά του είναι αυτό το αδερφού μου, Taylor Hawkins. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στον Taylor και την οικογένειά του, μου λείπει κάθε μέρα, πέτα ψηλά Hawk, πέτα αδερφέ μου», δήλωσε ο Smith.

Ο Hawkins έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο όσο οι Foo Fighters βρίσκονταν on tour στην Bogota της Κολομβίας. Ήταν μόλις 50 ετών.

