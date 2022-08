Ακούστε το The Black EP και θυμηθείτε (σε άλλες εκτελέσεις) κάποιες από τις κομματάρες του Turn On The Bright Lights των Interpol που κλείνει αύριο 20 χρόνια ζωής

20 χρόνια κλείνει αύριο (20 Αυγούστου 2022) το αγαπημένο Turn On The Bright Lights των Interpol, ένα άλμπουμ που ψηφίσατε στα καλύτερα διεθνή της 25ετίας. Με την ευκαιρία αυτή έκαναν διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες το The Black EP.

Το EP περιλαμβάνει τη στούντιο έκδοση του single "Say Hello To The Angels", ένα demo του "NYC" και τέσσερα άλλα τραγούδια από την εποχή του Turn On The Bright Lights, τα οποία ηχογραφήθηκαν ζωντανά για ένα session του Radio France στο 2002. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και "Specialist" που δεν περιλαμβάνεται σε κανένα άλμπουμ τους.

Επιπλέον, οι Interpol ποστάρισαν και το μίνι ντοκιμαντέρ του 2002, με συνεντεύξεις καθώς και live εμφανίσεις των "PDA", "NYC", "Untitled" και "Stella Was A Diver And She Was Always Down".

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, το βίντεο διάρκειας 13 λεπτών έλαβε μια “glorious hi-res restoration”, αφού προηγουμένως «είχε χαθεί στα χρονικά των 144p rips στο YouTube». Μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω:

Ακούστε το «The Black EP» της Interpol στο Spotify: