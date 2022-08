Μέχρι πρόσφατα, την Port Street του βόρειου Manchester υπήρχε μια μεγάλη τοιχογραφία του Ian Curtis, η οποία είχε γίνει σημείο αναφοράς της περιοχής.

Αυτή δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια από τον street artist Akse P19, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο Ian Curtis έπασχε από κρίσεις επιληψίας. Για το έργο του αυτό, ο Akse P19 βασίστηκε σε μια κλασική φωτογραφία του τραγουδιστή, από συναυλία του με την μπάντα του στις Βρυξέλλες το 1979, έναν χρόνο πριν από την αυτοκτονία του.

Oι κάτοικοι του Manchester, όμως, είδαν προχθές την τοιχογραφία να λείπει. Στην θέση της βρισκόταν μια διαφήμιση για τον νέο δίσκο του Aitch, rapper της πόλης.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις. Ανάμεσα σε εκείνους που έδειξαν την δυσαρέσκειά τους ήταν και ο Peter Hook, ο οποίος δήλωσε πως «είναι πολύ στενάχωρο» να βλέπει κανείς κάτι τέτοιο.

Ο Aitch, με την σειρά του, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, εξηγώντας πως δεν είχε γνώση ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο: «Αποκαλύφθηκε πως η εμβληματική τοιχογραφία του Ian Curtis στην Πορτ Στριτ έχει καλυφθεί με το artwork του νέου μου δίσκου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό και μαζί με τη ομάδα μου θα το διορθώσουμε άμεσα. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να δείξω ασέβεια σε έναν τοπικό ήρωα σαν τον Ian. Απλά δεν επιλέγω τα σημεία που θα μπουν διαφημίσεις».

To tweet του ράπερ σχολιάστηκε από τον μπασίστα και συνιδρυτή των Joy Division, Peter Hook, ο οποίος έγραψε: “Ευχαριστώ, Aitch σπουδαία χειρονομία".

Τις εργασίες για την αποκατάσταση της τοιχογραφίας κατέγραψε το BBC.

Work has begun to restore the Ian Curtis mural in the Northern Quarter after an advert for @OfficialAitch's new album was painted over it. @OfficialAitch tweeted saying: “No way on Earth would I want to disrespect a local hero like Ian”. pic.twitter.com/EtnZuAY2Vd