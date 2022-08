Στο ράντσο της στη νότια Καλιφόρνια έφυγε από τη ζωή στα 73 της η Olivia Newton-John.

Η είδηση γνωστοποιήθηκε στα social media από τον σύζυγό της John Easterling, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Olivia υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για πάνω από 30 χρόνια, καθώς μοιραζόταν το ταξίδι της με τον καρκίνου του στήθους».

Η τραγουδίστρια από την Αυστραλία έγινε η πρωταγωνίστρια του αγαπημένου μιούζικαλ Grease το 1978 και το single "You're the One That I Want", με τον συμπρωταγωνιστή της John Travolta, έγινε ένα από τα single με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Olivia Newton-John (26 Σεπτεμβρίου 1948) ήταν Αγγλο-Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμμι, μπήκε πέντε φορές στο no.1 και δέκα φορές στο top-10 του Billboard Hot 100, ενώ δυο δίσκοι της κατέλαβαν την πρώτη θέση στο Billboard 200. Έντεκα από τα single της και 14 δίσκοι της έγιναν χρυσοί.

Έχοντας πουλήσει 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως, θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων.

Ο John Travolta, o καλοκαιρινός έρωτας της Olivia στο Grease, αποχαιρέτησε με τον πιο συγκινητικό τρόπο την συμπρωταγωνίστριά του:

«Πολυαγαπημένη μου Olivia, έκανες τις ζωές όλων μας τόσο καλύτερες. Η επίδρασή σου ήταν απίστευτη. Σ' αγαπώ πολύ. Θα σε δούμε στο τέλος του δρόμου και θα βρεθούμε όλοι μαζί ξανά. Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε αντίκρυσα και για πάντα. Ο δικός Danny, ο δικός σου John».

Η Olivia Newton-John το 2018, είχε ανακοινώσει ότι έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο, για τρίτη φορά μέσα σε τρεις δεκαετίες. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη, είχε αναφέρει πως πάσχει από καρκίνο στη σπονδυλική στήλη και πως τον αντιμετωπίζει με «μοντέρνα φάρμακα» και φυτικά σκευάσματα. «Ο σύζυγος μου είναι πάντα εκεί για να με υποστηρίξει και πιστεύω θα κερδίσω τη μάχη και αυτός είναι ο στόχος μου», είχε δηλώσει.

Για πρώτη φορά είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 1992, τον οποίο ξεπέρασε. Από τότε έγινε μια μαχητική ακτιβίστρια υπέρ της ευαισθητοποίησης στο ζήτημα. Έχει μάλιστα δημιουργήσει ένα ερευνητικό κέντρο για τον καρκίνο που φέρει το όνομα της, στη Μελβούρνη. Για δεύτερη φορά είχε διαγνωστεί πάλι με καρκίνο του μαστού το 2013. Τότε ο καρκίνος είχε επεκταθεί στον ώμο της και ο αγώνας της μέχρι σήμερα υπήρξε μακρύς.