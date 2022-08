Υπεύθυνος για επιτυχίες των The Supremes, The Four Tops, The Isley Brothers κ.α. R.I.P.

Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο Lamont Dozier, υπεύθυνος για επιτυχίες των The Supremes, The Four Tops και The Isley Brothers.

Ο -γεννημένος στο Ντιτρόιτ- Dozier ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα δουλεύοντας για μερικές τοπικές δισκογραφικές εταιρείες -με μικρή επιτυχία- προτού ενταχθεί στην ομάδα των αδερφών Brian και Eddie Holland για να ξεκινήσουν μαζί δουλειά στη Motown Records το 1962. Από εκεί έγραψε αρχικά επιτυχίες για τους Martha And The Vandellas.

Ως το ένα τρίτο της ομάδας παραγωγής Holland–Dozier–Holland, ο Dozier ήταν ο εγκέφαλος πίσω από 10 από τα 12 νο.1 των The Supremes στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των "Baby Love", "You Keep Me Hanging On", "Where Did Our Love Go" και "Stop! In The Name Of Love".

Οι Holland–Dozier–Holland μπήκαν στο Songwriters Hall of Fame το 1988 και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990.

Ο Dozier επικεντρώθηκε στη σόλο καριέρα του τη δεκαετία του '70, με ένα από τα πρώτα single του, το "Going Back To My Roots", να γίνεται αργότερα τεράστια επιτυχία από το disco συγκρότημα Odyssey το 1981.

Το 1988 ο Dozier συνεργάστηκε με τον Phil Collins στο "Two Hearts", το τραγούδι για την ταινία Buster που έφτασε στο νο.1 των ΗΠΑ.

Ο γιος του Dozier, Lamont Dozier Jr, επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε μια ανάρτηση στο Instagram που κοινοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (9 Αυγούστου), γράφοντας: "Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά!🙏💔🙏🏾😢!!!"

Η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.