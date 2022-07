Norah Jones, James Taylor και Nathaniel Rateliff συμμετέχουν επίσης με τις διασκευές τους στο Here It Is

Την κυκλοφορία ενός tribute δίσκου για τον Leonard Cohen ανακοίνωσε η Blue Note Records, ο οποίος και τιτλοφορείται Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου με το star-studded lineup του να αποτελείται από καλλιτέχνες όπως οι Peter Gabriel, Iggy Pop και Mavis Staples.

Norah Jones, Sarah McLachlan, Nathaniel Rateliff και James Taylor συμμετέχουν επίσης με τις διασκευές τους στο Here It Is, με τη διασκευή του τελευταίου για το κομμάτι “Coming Back to You” να είναι ήδη διαθέσιμη ως το lead single του δίσκου.

Ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει σε παραγωγή του επί χρόνια συνεργάτη του Cohen, Larry Klein, με μια jazz μπάντα αποτελούμενη από τους Bill Frisell, Immanuel Wilkins, Kevin Hays, Scott Colley και Nate Smith να συνοδεύει τους μουσικούς στις διασκευές τους.

Ο δίσκος είναι ήδη διαθέσιμος για προπαραγγελίες. Δείτε το artwork και την tracklist του εδώ, και ακούστε την εκδοχή του James Taylor για το “Coming Back to You”:

Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen Artwork:

Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen Tracklist: