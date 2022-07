Ακούστε πρώτοι το “Pulse” από τον δίσκο This Is What We Do, στον οποίο το συγκρότημα συνεργάζεται μεταξύ άλλων με τον Grian Chatten των Fontaines D.C.

Τον πρώτο τους δίσκο εδώ και επτά χρόνια κυκλοφορούν οι Leftfield, ο οποίος και θα φέρει τον τίτλο This Is What We Do. Για να γιορτάσει την κυκλοφορία, το συγκρότημα δημοσίευσε ήδη το music video για το πρώτο single του δίσκου, με τίτλο “Pulse”.

Η τελευταία κυκλοφορία των Leftfield ήταν ο δίσκος Alternative Light Source του 2015, με τους ίδιους να παραμένουν εκτός στούντιο για το επόμενο διάστημα.

Για το This Is What We Do, το γκρουπ συνεργάστηκε με τον studio and mix engineer, Adam Wren, ενώ στον δίσκο συμμετέχει ο frontman των Fontaines D.C., Grian Chatten, ο συγγραφέας και ποιητής, Lemn Sissay, και πολλοί ακόμη.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, ο δίσκος θα εξερευνά θεματικές γύρω από την αγάπη, την αποδοχή, την διαφορετικότητα και την επούλωση τραυμάτων.

Το This Is What We Do θα κυκλοφορήσει από την Virgin Records στις 2 Δεκεμβρίου.

Δείτε εδώ το video για το “Pulse”.

Δημιουργημένοι το 1988, οι Leftfield απέκτησαν μεγάλη εμπορική επιτυχία με το Leftism του 1995, όπως και το Rhythm & Stealth του 1999, και τα δύο εκ των οποίων είχαν προταθεί τότε για το Mercury Prize.

