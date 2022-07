Την καθιερωμένη του καλοκαιρινή playlist δημοσίευσε ο Barack Obama, ο οποίος φαίνεται πως απολαμβάνει αυτό το διάστημα μουσικές των Wet Leg, Burna Boy, Harry Styles, Sampa The Great και πολλών ακόμη.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε να μοιράζεται με το κοινό τις λίστες της μουσικής, των βιβλίων, των ταινιών και των σειρών που απολάμβανε όσο βρισκόταν ακόμη στον Λευκό Οίκο, παράδοση που διατηρεί ακόμη και σήμερα.

Η προηγούμενη μουσική του λίστα ήταν αυτή που δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2021, η οποία και περιλάμβανε τις αγαπημένες μουσικές του από τη χρονιά που πέρασε. Σε αυτήν υπήρχαν καλλιτέχνες όπως οι The War On Drugs, Little Simz και Mitski.

Ακούστε εδώ την πιο πρόσφατη λίστα του: