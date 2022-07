Ακούστε το demo, που περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο, Words & Music, May 1965

Το πρώτο γνωστό demo του “Heroin” έδωσαν στη δημοσιότητα οι κληρονόμοι του Lou Reed, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει στον επικείμενο αρχειακό δίσκο του καλλιτέχνη, Words & Music, May 1965. Remastered από μια νεοευρεθείσα κασέτα, το demo πιστεύεται ότι αποτελεί την πρώτη γνωστή ηχογράφηση του εμβληματικού κομματιού που ο Reed ερμήνευσε μαζί με το συγκρότημά του, τους Velvet Underground & Nico.

Αρκετά διαφορετικό από την τελική του μορφή που κυκλοφόρησε το 1967, το demo του “Heroin” είναι ηχογραφημένο μαζί με ένα ακόμη μέλος των Velvet Underground, τον John Cale, ενώ διαθέτει ένα acoustic folk ύφος, όμοιο με αυτό του “I’m Waiting for the Man”, που επίσης περιλαμβάνεται στην επικείμενη συλλογή.

Το Words & Music, May 1965 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου από τη Light in the Attic Records σε συνεργασία με την σπουδαία καλλιτέχνη και τελευταία σύντροφο του Reed, τη Laurie Anderson. Ένα bonus digital EP με τίτλο Gee Whiz, 1958-1964 πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Η κυκλοφορία του δίσκου συμπίπτει με την έκθεση “Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars”, η οποία και λαμβάνει χώρα στη Βιβλιοθήκη του Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Ακούστε εδώ το demo του “Heroin”: