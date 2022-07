Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Happy Mondays, Paul Ryder.

Η ανακοίνωση έγινε από τον αδερφό του και frontman του αγαπημένου συγκροτήματος από το Manchester, Shaun Ryder, ο οποίος και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

«Η οικογένεια Ryder και τα μέλη των Happy Mondays είμαστε εξαιρετικά στεναχωρημένοι και σοκαρισμένοι και σας ανακοινώνουμε ότι ο Paul Ryder έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Ένας πραγματικός καινοτόμος και θρύλος. Θα μας λείπει για πάντα. Σας ευχαριστούμε που σέβεστε την ιδιωτικότητά μας αυτό το διάστημα» ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία θανάτου του μουσικού.

Γεννημένος στις 24 Απριλίου του 1964, ο Paul Ryder δημιούργησε τους Happy Mondays με τον αδερφό του, Shaun, το 1980, μαζί με τους Gary Whelan (drums), Paul Davis (keyboard) και Mark Day (κιθάρα). Μαζί με τους επίσης Mancunians, Stone Roses, βοήθησαν στο να δημιουργηθεί και να εξεληχθεί ο χαρακτηριστικός ήχος του Madchester, κυκλοφορώντας το πρώτο τους EP με τίτλο Forty Five το 1985.

Οι Happy Mondays κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο δίσκο τους, Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out), το 1987, ενώ αυτόν ακολούθησε το Bummed του 1988 και το EP, Madchester Rave On το 1989.

Το 1990, το συγκρότημα διασκεύασε το “He’s Gonna Step on You Again” του John Kongos, δημιουργώντας το κλασικό “Step On” με το οποίο έγιναν γνωστοί παγκοσμίως. Το κομμάτι συμπεριλαμβανόταν στον δίσκο Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches, ο οποίος έγινε πλατινένιος και είναι ο πιο επιτυχημένος της καριέρας τους.

Το 1992, οι Happy Mondays κυκλοφόρησαν το Yes Please! Εκείνη την περίοδο ο Paul Ryder είχε εθιστεί στη χρήση ηρωίνης, γεγονός που σύντομα οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος το 1993.

Ο Ryder συμμετείχε στο πρώτο τους reunion το 1999, στο οποίο και έκαναν μια βρετανική περιοδεία, διασκευάζοντας επίσης το κομμάτι “The Boys Are Back in Town” των Thin Lizzy. Ο ίδιος αποχώρησε και πάλι από το συγκρότημα το 2001, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει εκ νέου προβλήματα στη σχέση του με τον αδερφό του.

Ο ίδιος απέφυγε τη συμμετοχή στο δεύτερο reunion τους στα μέσα της δεκαετίας των 2000s, όταν και οι Happy Mondays κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο, Uncle Dysfunktional. Μπήκε ξανά στο συγκρότημα το 2012 και παρέμεινε ενεργός μέχρι τον θάνατό του.

Ο Ryder υπήρξε επίσης μέλος των Big Arm, που κυκλοφόρησαν έναν δίσκο το 2008, ενώ έπαιζε live μαζί με τους Tom Tom Club.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον χώρο της μουσικής της Βρετανίας, με πολλούς καλλιτέχνες να τον αποχαιρετούν στα social media. Μεταξύ αυτών ήταν ο Tim Burgess, οι Sleaford Mods και ο Ian Brown.

The Ryder family and Happy Mondays band members are deeply saddened and shocked to say that Paul Ryder passed away this morning



A true pioneer and legend. He will be forever missed ❤️



We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time



Long live his funk x pic.twitter.com/e2LdSaQD6u — Happy Mondays (@Happy_Mondays) July 15, 2022

Sending much love to the Happy Mondays family - Paul Ryder was a pioneer and an inspiration to all of us that followed. He played on so many era defining tracks. Listening to Bummed right now. Safe travels x x pic.twitter.com/7VAH0bEO3u — Tim Burgess (@Tim_Burgess) July 15, 2022

Very sorry to hear about the passing of Paul Ryder. RIP mate. ❤️ — Sleaford Mods (@sleafordmods) July 15, 2022