Με μια τρυφερή αφιέρωση στον Paul Ryder των Happy Mondays ξεκίνησε τη συναυλία του ο Richard Ashcroft στο Millennium Square του Leeds το περασμένο Σάββατο, τιμώντας τον αγαπημένο μουσικό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών την προηγούμενη μέρα.

Ο πάλαι ποτέ frontman των Verve ξεκίνησε τη συναυλία αφιερώνοντας το κομμάτι τους, “Sonnet”, από τον κλασικό σήμερα δίσκο, Urban Hymns, του 1997.

Υλικό από τη συγκινητική στιγμή κυκλοφόρησε στα social media από την ίδια τη vocalist των Happy Mondays, Rowetta. Δείτε το εδώ:

Thanks to @richardashcroft who just dedicated ‘Sonnet’ to “Paul Ryder and @Happy_Mondays “ 🙌🏽❤️ at Millenium Square, Leeds



