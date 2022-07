Την πρώτη τους συναυλία μετά την αυτοκτονία του Keith Flint έδωσαν οι Prodigy, οι οποίοι και πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια βρετανική περιοδεία αφιερωμένη στον εκλιπόντα μουσικό που πέθανε στα 49 του μόλις χρόνια.

Η περιοδεία του συγκροτήματος ξεκίνησε με δύο εμφανίσεις στο O2 Academy του Sheffield στις 8 και 9 Ιουλίου, με τους Prodigy να τιμούν τον Flint κατά τη διάρκεια του “Firestarter”, με ένα πράσινο laser να σχηματίζει τη μορφή του τραγουδιστή πάνω στο stage και να κινείται στον ρυθμό της μουσικής.

Παρουσιάζοντας ένα set 21 κομματιών, το συγκρότημα έπαιξε fan favourites όπως τα “Omen”, “Voodoo People”, “Smack My Bitch Up”, “Take Me To The Hospital” και “Invaders Must Die’”. Το encore έκλεισε με μια instrumental εκδοχή του κλασικού “Out Of Space”.

Οι Prodigy ευχαρίστησαν στη συνέχεια το κοινό μέσα από σχετική τους ανάρτηση στο Twitter.

Δείτε το post, μια επιλογή από fan-shot videos και την πλήρη setlist της βραδιάς:

Sheffield We wanna thank every one of u that came out and supported us , this ment so much to us , the whole place blew the fuk up and it was a night we will never forget , Thankyou for the continued luv and support , we luv all muthafukkas,

Now let’s Fukin do it again! pic.twitter.com/UcMze7qVM2