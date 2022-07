Από το επερχόμενο box set του συγκροτήματος με τίτλο Against the Odds: 1974 – 1982

Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα demo version του “Go Through It” των Blondie ήρθε στη δημοσιότητα, το οποίο και παλιότερα έφερε τον τίτλο “I Love You Honey, Give Me A Beer”.

To demo περιλαμβάνεται στο επερχόμενο box set του συγκροτήματος με τίτλο Against the Odds: 1974 – 1982, με την Debbie Harry να τραγουδά το κομμάτι του δίσκου Autoamerican (1980) χρησιμοποιώντας διαφορετικούς στίχους.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, το κομμάτι αυτό των Blondie γράφτηκε για να συμπεριληφθεί στο soundtrack της ταινίας του 1980, Roadie.

Το Blondie: Against the Odds: 1974 – 1982 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου από τις UMC και The Numero Group, και αυτό θα περιλαμβάνει 124 tracks του συγκροτήματος, 36 εκ των οποίων ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η συλλογή θα περιλαμβάνει remasters από original analog tapes που μετατράπηκαν σε βινύλιο από τα περίφημα Abbey Road Studios.

Το Super Deluxe Collectors’ Edition περιλαμβάνει τους πρώτους έξι δίσκους των Blondie - Blondie (1976), Plastic Letters (1977), Parallel Lines (1978), Eat To The Beat (1979), Autoamerican (1980) και The Hunter (1982) – όπως και bonus tracks, συμπεριλαμβανομένης μια ακυκλοφόρητης ως σήμερα εκδοχής του “Moonlight Drive” που μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

H κυκλοφορία περιλαμβάνει αναλυτικά liner notes της Erin Osmon, track-by-track commentary της frontwoman, Debbie Harry, αλλά και των Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Nigel Harrison, Frank Infante και Gary Valentine, κείμενα των παραγωγών Mike Chapman, Richard Gottehrer και Ken Shipley, εκατοντάδες φωτογραφίες και illustrated discography 120 σελίδων.