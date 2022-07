Την reunion tour τους ξεκίνησαν δυναμικά οι Rage Against the Machine, 11 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους ζωντανή εμφάνιση. Η εκκίνησή της έγινε το περασμένο Σάββατο στο Alpine Valley Music Theater του East Troy του Wisconsin, με το κοινό να αποθεώνει όπως ήταν αναμενόμενο το συγκρότημα.

Η “Public Service Announcement Tour”, όπως ονομάζεται η περιοδεία τους, επρόκειτο να ξεκινήσει το 2020, χρειάστηκε ωστόσο ένα διετές push-back εξαιτίας της πανδημίας.

Οι RATM παρουσίασαν ένα σετ 16 κομματιών τους, συμπεριλαμβανομένων των “Bombtrack”, “Bulls on Parade”, “Testify”, “Guerrilla Radio” και “Sleep Now in the Fire”. Το συγκρότημα διασκεύασε επίσης το κομμάτι του Bruce Springsteen, “The Ghost of Tom Joad” προτού κλείσει τη βραδιά με το εμβληματικό “Killing in the Name”.

Τα μέλη των Rage Against the Machine επέλεξαν να μην πάρουν τον λόγο κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους, ωστόσο στο background video screen προβάλλονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς μηνύματα, φωτογραφίες και βιντεοσκοπημένο υλικό, πάντα στο πολιτικότατο ύφος που το συγκρότημα έχει επιλέξει από την πρώτη κιόλας στιγμή της καριέρας του. Έτσι, στη συναυλία των RATM κεντρικό ρόλο έπαιξαν οι θεματικές όπως η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ γύρω από τις αμβλώσεις (με το συγκρότημα να περνά το μήνυμα “abort the Supreme Court”), το κόστος του να φέρει μια γυναίκα/θηλυκότητα στη ζωή ένα μωρό, το προσφυγικό ζήτημα, αλλά και η εκτεταμένη αστυνομική βία των ΗΠΑ.

Δείτε πιο κάτω video και την πλήρη setlist της εμφάνισής τους.

Οι Rage Against the Machine δώρισαν τα έσοδα από τα εισιτήρια των τριών πρώτων συναυλιών της περιοδείας τους ($475,000) σε οργανώσεις για την υποστήριξη των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

Rage Against the Machine Setlist:

Bombtrack

People of the Sun

Bulls on Parade

Bullet in the Head

Testify

Tire Me

Wake Up

Guerrilla Radio

Without a Face

Know Your Enemy

Calm Like a Bomb

Sleep Now in the Fire

War Within a Breath

The Ghost of Tom Joad (Bruce Springsteen cover)

Freedom

Killing in the Name