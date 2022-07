Κατέρρευσε επί σκηνής ο Carlos Santana κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Michigan των ΗΠΑ στις 5 Ιουλίου. Η εξάντληση από τη ζέστη και η αφυδάτωση είχαν σαν αποτέλεσμα ο δημοφιλής καλλιτέχνης να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, με το ιατρικό προσωπικό να τον μεταφέρει εσπευσμένα από το Pine Knob Music Theatre του Clarkston στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με δήλωση από το management του καλλιτέχνη, ο Santana αναρρώνει και βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT