Κατά 2.3 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη έχει γίνει η Kate Bush έπειτα από την επιτυχία του “Running Up That Hill” χάρη στο Stranger Things.

Σύμφωνα με το CBS, το music data website της Luminate εκτιμά ότι η Bush έχει αποκτήσει μέσα από αυτή της την επιτυχία ένα τεράστιο boost ως προς τα royalties που εισπράττει, ενώ σύμφωνα με το Music Business Worldwide, η ίδια βγαίνει 100% κερδισμένη από την αύξηση αυτή του streaming της μουσικής της, μιας που η ίδια διαθέτει ακόμη το copyright όλων των ηχογραφήσεών της.

Από τον Μάιο, όταν και κυκλοφόρησε η τέταρτη σεζόν, το “Running Up That Hill” έχει σπάσει τρία Guinness World Records, έφτασε στο Νούμερο Ένα των charts ακόμη και στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία, ενώ σε κάποια φάση αποτέλεσε το πιο streamed μουσικό κομμάτι στον πλανήτη.

Το κομμάτι βρίσκεται επίσης για τρίτη εβδομάδα στο Νούμερο Ένα των βρετανικών charts, ενώ η Bush χαρακτηρίζει αυτή την επιστροφή του στην επικαιρότητα όπως και τη μεγάλη του επιτυχία ως «σουρεαλιστική».

Η ίδια η τραγουδοποιός έγραψε στην ιστοσελίδα της για τη σειρά: «Δεν μπορώ να φανταστώ το μέγεθος της σκληρής δουλειάς που έχει διοχετευθεί στην δημιουργία ενός πράγματος αυτής της κλίμακας. Είμαι έκθαμβη. Έχουν δημιουργήσει κάτι πραγματικά εκπληκτικό».

Οι θαυμαστές του Strangers Things μπορούν πλέον να stream-άρουν ολόκληρο το official soundtrack της τέταρτης σεζόν, με κομμάτια των Metallica, Siouxsie And The Banshees, James Taylor, Rick Derringer και πολλών ακόμη. Το CD όπως και το βινύλιο πρόκειται να κυκλοφορήσουν μετά τον Σεπτέμβριο του 2022.