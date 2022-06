Την επανέκδοση δίσκων των Karate, Unwound, Codeine και Current ανακοίνωσε η Numero Group, στα πλαίσια του “90s month” του label, που είναι αφιερωμένο στην Indie και Emo του Αμερικανικού Βορά που επηρέασαν ολόκληρα τα εν λόγω μουσικά είδη.

Η πρώτη επανέκδοση θα είναι η τελευταία ηχογράφηση των Unwound, Live Leaves, η οποία και καταγράφει την τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος. Αυτή θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου με τον δίσκο των Codeine με τίτλο Dessau να ακολουθεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το The Time Expired 5xLP box set των πρόσφατα επανενωμένων Karate, ενώ ολόκληρη η δισκογραφία των Current σε μορφή 3xLP box set και με τίτλο Yesterday’s Tomorrow Is Not Today θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου.

Η Numero πρόσφατα επανακυκλοφόρησε και τον δίσκο των Karate από το 1998 με τίτλο The Bed Is in the Ocean. Η εταιρία έχει στο παρελθόν κυκλοφορήσει διάφορα box sets των Pastor T.L. Barrett (I Shall Wear a Crown), Duster (Capsule Losing Contact) Jackie Shane, Blonde Redhead (Masculin Féminin) και Husker Dü (Savage Young Dü).