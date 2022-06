Την επιθυμία του να ερμηνεύσει τον Popeye σε μια live-action ταινία εξέφρασε ο Flea των Red Hot Chili Peppers, σε περίπτωση που ακόμη μια βρεθεί στην διαδικασία της παραγωγής.

Μιλώντας στο Twitter το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο μουσικός και ηθοποιός, που πρόσφατα ερμήνευσε έναν μικρό ρόλο στη σειρά Obi-Wan Kenobi του Star Wars franchise, αναφέρθηκε στην ιδέα του ρόλου του αγαπημένου ναύτη–cartoon.

«Αν ένας καλός σκηνοθέτης αποφασίσει να κάνει μια ταινία Popeye, είμαι ο άνθρωπός του», tweet-αρε πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 19 Ιουνίου.

If a good director decides to make a popeye movie, I’m your man. — Flea (@flea333) June 19, 2022

Αν και πασίγνωστος μέσα από την καλιφορνέζικη υπερμπάντα του, ο Flea συμμετέχει σε κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους εδώ και δεκαετίες. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές του ερμηνείες είναι αυτές στις ταινίες Back To The Future II και III, The Big Lebowski, Baby Driver, Fear And Loathing In Las Vegas, The Chase και My Own Private Idaho, ενώ ο ίδιος έχει χαρίσει τη φωνή του σε χαρακτήρες των Simpsons, Family Guy και American Dad.

Δημιουργημένος από τον E.C. Segar, ο Popeye ξεκίνησε το μακρινό 1929 σαν comic book, για να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη το 1980 με το live-action musical σκηνοθεσίας Robert Altman. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε βρεθεί τότε ο αείμνηστος Robin Williams.