Το νέο της video για το κομμάτι “The Path” κυκλοφόρησε η Lorde, το οποίο και περιλαμβάνεται στον άκρως επιτυχημένο δίσκο της, Solar Power. Το clip συν-σκηνοθέτησε η ίδια η Lorde και ο συνεργάτης της, Joel Kefali.

Η Lorde είχε προηγουμένως κυκλοφορήσει τα videos για κομμάτια του Solar Power όπως τα “Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)”, “Leader of a New Regime”, “Fallen Fruit”, “Mood Ring”, όπως και το ομώνυμο κομμάτι.

Τον Μάιο που μας πέρασε, η Lorde ξεκίνησε μια νέα ραδιοφωνική εκπομπή στο Sonos Radio με τίτλο Solarsystym. Η ίδια διασκεύασε τον Απρίλιο που μας πέρασε τη μεγάλη επιτυχία της Rosalía με τίτλο “Hentai”.

Δείτε εδώ το video για το κομμάτι “The Path”: