Το πολυαναμενόμενο comeback single τους, “Blacklight Shine”, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Mars Volta, οι οποίοι και επέστρεψαν στο μουσικό στερέωμα περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία.

Ο τραγουδιστής Cedric Bixler-Zavala και ο συνθέτης και κιθαρίστας, Omar Rodríguez-López, δημιουργούν μια νέα pop μελωδία, τραγουδώντας: “If that rain don’t fall any sooner, I’m gonna wash upon the shore/ If that train don’t run any sooner, I’m gonna waste away”. Το ασπρόμαυρο short film που συνοδεύει το κομμάτι είναι αφιερωμένο στην κουλτούρα της Καραϊβικής, εστιάζοντας στον χορό, τη μουσική, τις στολές και τις κοινότητές της.

Η τελευταία κυκλοφορία του Texas-based rock act ήταν ο δίσκος του 2012 με τίτλο Noctourniquet, με το συγκρότημα να βρίσκεται σε άτυπη παύση δραστηριοτήτων όλα τα επόμενα χρόνια. Τα μέλη τους ωστόσο συμμετείχαν μεμονωμένα σε παροδικά μουσικά projects όπως οι Bosnian Rainbows, Zavalaz και Antemasque.

Μαζί με το single, οι Mars Volta αποκάλυψαν την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν μια περιοδεία στις ΗΠΑ. Αυτή πρόκειται να ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου από το Factory του Deep Ellum στο Dallas και θα ολοκληρωθεί μετά από 13 συνολικά εμφανίσεις του συγκροτήματος.

The Mars Volta 2022 Tour Dates:

09/23 — Dallas, TX @ The Factory at Deep Ellum

09/25 — Atlanta, GA @ Tabernacle

09/27 — Philadelphia, PA @ Opera House

09/29 — New York, NY @ Terminal 5

10/01 — Boston, MA @ MGM Music Hall at Fenway

10/03 — Washington, DC @ Anthem

10/05 — Toronto, ON @ Massey Hall

10/06 — Detroit, MI @ The Royal Oak

10/08 — Chicago, IL @ Aragon Ballroom

10/11 — Denver, CO @ The Mission Ballroom

10/14 — Seattle, WA @ Moore Theatre

10/18 — San Francisco, CA @ The Warfield

10/21 — Los Angeles, CA @ The Hollywood Palladium