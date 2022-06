Οι Mars Volta κυκλοφόρησαν το Noctourniquet το 2012, για να διαλυθούν την αμέσως επόμενη χρονιά, με το συγκρότημα να παραμένει εντελώς ανενεργό έκτοτε. Ένας νέος δίσκος των Mars Volta ίσως είναι, ωστόσο, πιο κοντά από όσο περιμέναμε, με τους ίδιους να tease-άρουν το τελευταίο διάστημα νέα μουσική, μέσα από έναν μυστηριώδη κύβο στο Grand Park του LA

Ο παραγωγός και ιδρυτής της Cloud Hill Recordings, Johann Scheerer, είχε αναρτήσει πριν από λίγες ημέρες τις συντεταγμένες ενός installation σε ένα Instagram story, με το συγκρότημα να κάνει το ίδιο. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο κύβος αυτός θα βρισκόταν στην εν λόγω τοποθεσία από τις 19 μέχρι και τις 21 Ιουνίου.

What if we kissed inside the Mars Volta's cube? 🫣 pic.twitter.com/zbNyDNSyzT