Το Download, το μεγαλύτερο heavy metal φεστιβάλ της Βρετανίας πρόκειται να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, με τους διοργανωτές του να ενημερώνουν το κοινό ότι η επόμενη εκδοχή του θα είναι τετραήμερη. Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το φεστιβάλ θα έχει μεγαλύτερη έκταση από τις προηγούμενες χρονιές, στα πλαίσια φυσικά του εορτασμού της 20ης επετείου του.

Το 20ο Download Festival θα πραγματοποιηθεί από τις 8 μέχρι και τις 11 Ιουνίου του 2023 στο Donnington Park, με την 19η εκδοχή του να έχει ολοκληρωθεί μόλις δύο ημέρες πριν, την Κυριακή που μας πέρασε, και με headline sets συγκροτημάτων όπως οι Kiss, Biffy Clyro και Iron Maiden.

WHAT A WEEKEND! Our first full scale Download in 3 years was one for the history books 🖤



Are you ready to do it all again?



Download 20th Anniversary | 4 days | 8th - 11th June 2023



Limited Early Bird tickets on sale now at this years price 👉 https://t.co/hTnmT5RpM8 pic.twitter.com/K8wh6p1cu7