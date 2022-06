Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο original μπασίστας των Bon Jovi, Alec John Such. Η είδηση έγινε γνωστή από το ίδιο το συγκρότημά του, χωρίς να έχουν γίνει για την ώρα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

«Είμαστε καταρρακωμένοι στο άκουσμα του θανάτου του αγαπητού μας φίλου, Alec John Such». Έγραψε το συγκρότημα σε statement που ανάρτησε στα social media. «Ήταν ένα από τα original μέλη μας. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Bon Jovi, ο Alec ήταν καθοριστικός ως προς τη δημιουργία του συγκροτήματος. Για να είμαστε ειλικρινείς, βρήκαμε τον δρόμο μας μέσω εκείνου – Υπήρξε παιδικός φίλος του Tico [Torres] και έφερε τον Richie [Sambora] να μας δει να παίζουμε. Ο Alec ήταν έξαλος και έσφυζε από ζωή. Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν χαμόγελο στο πρόσωπό μας και δάκρυα στα μάτια μας. Θα μας λείψει πολύ».

Ο keyboardist των Bon Jovi, David Bryan, πρόσθεσε στο δικό του tweet: «Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου…Ήταν τιμή και ευχαρίστησή μου το να μοιραστώ τη σκηνή και τη ζωή μου μαζί σου».

RIP my soul brother…. It was an honor and pleasure to share the stage and to share life with you….. 😎❤️🙏 pic.twitter.com/KgibUECjmA