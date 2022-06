Μια σπάνια δήλωση μετά το viral του “Running Up That Hill” έκανε η εμβληματική Kate Bush, έπειτα από τη χρήση του στο soundtrack του Stranger Things 4 που το έκανε να φτάσει στην κορυφή των charts παγκοσμίως.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, το “Running Up That Hill” ακούγεται σε αρκετές σκηνές της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, με τους θαυμαστές αυτής να έχουν εκτοξεύσει για τα καλά τις ακροάσεις του κομματιού στις πλατφόρμες streaming. Πιο συγκεκριμένα, οι αναπαραγωγές του κομματιού έχουν αυξηθεί κατά 153%, γι’ αυτό και η Bush ανάρτησε ένα μήνυμα για τους θαυμαστές της στην προσωπική της ιστοσελίδα.

«Ίσως το έχετε ακούσει, αλλά το πρώτο μέρος της φανταστικής, καθηλωτικής νέας σεζόν του Stranger Things κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Netflix. Περιλαμβάνει το “Running Up That Hill”, το οποίο και έχει λάβει νέα ζωή από τους νεαρούς θαυμαστές που αγαπούν τη σειρά – την αγαπώ κι εγώ!» έγραψε η Bush. Η ίδια συνέχισε: «Χάρη σε αυτό, το “Running Up That Hill” είναι στα charts παγκοσμίως και στη Βρετανία βρίσκεται στο Νο. 8. Είναι όλο τόσο συναρπαστικό! Ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν υποστηρίξει το κομμάτι. Περιμένω με κομμένη την ανάσα για το υπόλοιπο της σειράς τον Ιούλιο. Με όλες μου τις ευχές, Kate».

Η Kate Bush δεν δίνει ιδιαίτερα εύκολα άδεια για τη χρήση της μουσικής της από ταινίες και σειρές, αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι η ίδια λατρεύει τη σειρά των Duffer Brothers, γι’ αυτό και δέχτηκε κατευθείαν να ακουστεί το “Running Up That Hill” στον τελευταίο κύκλο αυτής, που θα ολοκληρώσει την ιστορία.

Διαβάστε εδώ τις εντυπώσεις του Avopolis για το πρώτο μισό της τέταρτης σεζόν του Stranger Things.