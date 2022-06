Ένα αποκλειστικό clip των Nick Cave και Warren Ellis μαζί με τη Marianne Faithfull έδωσε στη δημοσιότητα το ΝΜΕ, το οποίο και αποτελεί υλικό του νέου ντοκιμαντέρ του Andrew Dominik με τίτλο This Much I Know To Be True.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο και προβλήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, πρόκειται να κάνει την πρεμιέρα του στην πλατφόρμα του MUBI στις 8 Ιουλίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα το δούμε και σε κάποια αίθουσα στην Ελλάδα.

Στο clip που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Faithfull εμφανίζεται να διαβάζει το ποίημα Prayer Before Work της May Sarton, προτού οι Cave και Ellis αρχίσουν να ερμηνεύουν το κομμάτι του δίσκου Ghosteen με τίτλο “Galleon Ship”.

Δείτε εδώ το clip που δόθηκε στη δημοσιότητα από το NME:

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη δημιουργική σχέση του Cave με τον bandmate του στους Bad Seeds και επί χρόνια συνεργάτη, Warren Ellis, ενώ εξετάζεται η διαδικασία της δημιουργίας των δίσκων Ghosteen και CARNAGE.