Τους στίχους του “Wind Of Change” αποκάλυψαν ότι άλλαξαν οι Scorpions, δικαιολογώντας την επιλογή τους στη βάση του ότι δεν επιθυμούν να «εξιδανικεύουν τη Ρωσία».

Οι Γερμανοί hard rockers αποφάσισαν να αλλάξουν τους στίχους του κλασικού τους κομματιού για την περιοδεία που οι ίδιοι διεξάγουν αυτό το διάστημα σε ΗΠΑ και Ευρώπη, η οποία και ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου από το Las Vegas, έναν μήνα δηλαδή μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Το να τραγουδάμε το “Wind Of Change” όπως το τραγουδούσαμε πάντα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ ξανά» δήλωσε ο frontman του συγκροτήματος, Klaus Meine, στην εφημερίδα Die Zeit. «Απλώς δεν είναι σωστό να ρομαντικοποιούμε τη Ρωσία με στίχους όπως: ‘I follow the Moskva/ Down to Gorky Park…Let your balalaika sing’».

Η μπάντα φαίνεται πως έχει αλλάξει τους στίχους ως εξής: “Now listen to my heart/ It says Ukrainia/ Waiting for the wind to change”, οι οποίοι εμφανίζονται σε γιγαντοοθόνη πίσω από τους ίδιους όσο ερμηνεύουν το κομμάτι.

Το “Wind Of Change” κυκλοφόρησε το 1991 την περίοδο της perestroika και αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες power ballads της καριέρας των Scorpions. Το 2005, οι θεατές του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου, ZDF, ψήφησαν το κομμάτι ως το καλύτερο του 20ου αιώνα.

Παρά το γεγονός ότι αυτό κυκλοφόρησε περισσότερο από έναν χρόνο μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ακόμη και σήμερα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό το soundtrack εκείνης της περιόδου οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, αλλά και του τέλους του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Meine έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έγραψε τους στίχους του στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου του 1989, έναν μήνα μετά την εμφάνιση των Scorpions στο Moscow Music Peace festival.