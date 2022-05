Ένα ολοκαίνουριο κομμάτι με τίτλο “Fire It Up” κυκλοφόρησαν οι Def Leppard, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον νέο τους δίσκο, Diamond Star Halos. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου.

Το κομμάτι αποτελεί το τρίτο single του δίσκου, έπειτα από την κυκλοφορία των “Kick” και “Take What You Want”, ενώ αυτό αναμένεται να είναι ένα σίγουρο crowdpleaser κατά τη διάρκεια της επερχόμενης περιοδείας του συγκροτήματος με τους Mötley Crüe.

Το μουσικό video αυτού πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 26 Μαΐου, ενώ μετά την πρεμιέρα του στο YouTube, οι θαυμαστές των Leppard θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα “afterparty”, συζητώντας με το συγκρότημα λεπτομέρειες γύρω από τον νέο δίσκο.

Το Diamond Star Halos αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά των Def Leppard έπειτα από επτά χρόνια, ενώ σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου είναι εμπνευσμένο από ’70s glam-rock καλλιτέχνες, όπως οι David Bowie, T. Rex και Mott the Hoople. Ο ίδιος ο τίτλος του δίσκου αποτελεί ένα homage στους στίχους του κλασικού κομματιού των T. Rex με τίτλο “Bang a Gong (Get It On)”.

Ακούστε το “Fire It Up” εδώ: