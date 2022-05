Tην κυκλοφορία ενός remix στο αγαπημένο “Can’t Get You Out Of My Head” της Kylie Minogue ανακοίνωσε η Peggy Gou.

To remix πρόκειται να ακουστεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις 19 Μαΐου, στα πλαίσια του εορτασμού της 20ης επετείου από την κυκλοφορία του original.

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του remix πήρε η εταιρία παγωτού Magnum, η οποία και αναμένεται να το χρησιμοποιήσει φυσικά για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τόσο η Peggy Gou, όσο και η Kylie Minogue εμφανίζονται ενθουσιασμένες για την κυκλοφορία του εν λόγω remix, γεγονός που φαίνεται άλλωστε και από το teaser που έχει ήδη αναρτηθεί στο Instagram για αυτό.

Δείτε εδώ το teaser:

https://www.instagram.com/reel/CdXpvJVDD5x/?utm_source=ig_web_copy_link