Ένα ολοκαίνουριο single παρουσίασε ζωντανά ο Morrissey το βράδυ της 10ης Μαΐου κατά τη διάρκεια συναυλίας του.

Ο λατρεμένος τραγουδοποιός και πάλαι ποτέ frontman των Smiths, ερμήνευσε για πρώτη φορά το κομμάτι του με τίτλο “I Am Veronica” στο Orpheum Theatre στο Phoenix των ΗΠΑ. Το κομμάτι θα περιλαμβάνεται στον πολυαναμενόμενο επερχόμενο δίσκο του με τίτλο The Bonfires Of The Teenagers.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να το πιστέψει κανείς σε αυτή τη γελοία περίοδο που βιώνουμε, όμως είμαστε έτοιμοι να κυκλοφορήσουμε ένα νέο single» ανέφερε ο Morrissey στο κοινό της συναυλίας. «Ελπίζουμε να σας αρέσει, κι αν δεν σας αρέσει – πρέπει να πεθάνετε!», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το κομμάτι ξεκίνησε με το line: “I am Veronica, and the game, the game I play is older than America / There’s a tiny spot allocated each of us, so why should each day be exactly the same?”.

Από το κοινό ακούστηκε ένας παρευρισκόμενος να φωνάζει ότι «ελπίζει το κομμάτι να γίνει hit», με τον τραγουδιστή να απαντά άμεσα ότι «δεν πρόκειται να γίνει».

Στην ίδια συναυλία, ο Morrissey ερμήνευσε παλαιότερα κομμάτια των Smiths, όπως και δικά του, με μερικά από αυτά σε πρώτη ζωντανή εκτέλεση μετά από αρκετά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος άνοιξε τη συναυλία με το “We Hate It When Our Friends Become Successful” σε πρώτη ζωντανή εκτέλεση από το 1992, ενώ παρουσίασε και κομμάτια όπως το “Disappointed” από το Bona Drag (σε πρώτη εκτέλεση από το 2014) και το “Little Man, What Now?” από το Viva Hate (σε πρώτη εκτέλεση από το 2004).

Δείτε σχετικά βίντεο:

Ο Morrissey έπαιξε τα κομμάτια:

‘We Hate It When Our Friends Become Successful’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 1992)

‘Disappointed’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 2014)

‘Knockabout World’

‘Once I Saw the River Clean’

‘Never Had No One Ever’

‘Alma Matters’

‘Little Man, What Now?’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 2004)

‘Everyday Is Like Sunday’

‘I Am Veronica’ (live πρεμιέρα)

‘Half a Person’

‘The Loop’

‘I Know It’s Over’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 2013)

‘Suedehead’

‘Have-A-Go Merchant’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 2016)

‘Irish Blood, English Heart’

‘Rubber Ring’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 2004)

‘First of the Gang to Die’

‘Jack the Ripper’

Encore:

‘Sweet and Tender Hooligan’ (σε πρώτη εκτέλεση από το 2013)

Ο δίσκος Bonfire Of Teenagers του Morrissey θα είναι ο πρώτος του μετά τη διακοπή του συμβολαίου του με την BMG. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νέος δίσκος θα κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική εταιρία που θα του κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά.

Σύμφωνα με την προσωπική ιστοσελίδα του τραγουδιστή, το Bonfire Of Teenagers αποτελείται από 11 κομμάτια, ενώ αυτός ολοκληρώθηκε στο Los Angeles των ΗΠΑ.

«Η χειρότερη χρονιά της ζωής μου τελειώνει με τον καλύτερο δίσκο της ζωής μου», έγραψε ο ίδιος σχετικά με τον δίσκο.