Ένα "δικαστικό δράμα" εξελίσσεται στο επίσημο βίντεο για το "The Truth Is" της Σtella, που αποτελεί το τρίτο single της από το Up and Away, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στην ιστορική Sub Pop.

Το τραγούδι αποτυπώνει τα αντικρουόμενα συναισθήματα της αγάπης, καθώς ο έρωτας μας κατακλύζει με τρόπους πέρα από την κατανόηση ή τον έλεγχό μας, και με τον στίχο (“alright, but still I miss you every night”) απευθύνει στους ακροατές του ένα μήνυμα αποδοχής αυτής της έντονης εσωτερικής πάλης.

Το γλυκόπικρο και ιδαίτερο βιντεοκλίπ βασίζεται σε μια ιδέα της Σtella (η οποία εμφανίζεται και στον ρόλο της "στενογράφου") και σκηνοθετήθηκε από τον Γρηγόρη Ρέντη. Το πρωταγωνιστικο ζευγάρι υποδύονται οι χορευτές: Ιωάννα Τουμπακάκη και Γιώργος Κοτσιφάκης.

Το Up and Away θα περιλαμβάνει το "The Truth Is", το "Charmed" και το ομώνυμο κομμάτι “Up and Away” και θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουνίου 2022 παγκοσμίως από τη Sub Pop. Ηχογραφήθηκε μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου μαζί με τον Άγγλο παραγωγό και βασικό μέλος των Swet Shop Boys, Redinho και θα αποτελεί τη δεύτερη διεθνή δισκογραφική δουλειά της Σtella.

Το "Up and Away" είναι πλέον διαθέσιμο για pre-order σε CD/LP/DSP από τη Sub Pop. Προπαραγγελίες του μπλε αδιάφανου βινυλίου μπορούν να γίνουν από το megamart.sub pop.com, και από επιλεγμένα καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.

Δείτε εδώ το βίντεο του "The Truth Is"Q:

Track Listing:

Up and Away Nomad Manéros Charmed Another Nation Black and White Titanic The Truth Is Who Cares Is It Over

Κεντρική Φωτογραφία: Δήμητρα Τζάνου