Το clip για το νέο της κομμάτι, “Mistakes”, έδωσε στη δημοσιότητα η Sharon Van Etten, το οποίο και περιλαμβάνεται στον ολοκαίνουριο δίσκο της με τίτλο We’ve Been Going About This All Wrong, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την Jagjaguwar.

Το visual σκηνοθέτησε η Ashley Connor, ενώ σε αυτό πρωταγωνιστεί η ίδια η Van Etten.

Το We’ve Been Going About This All Wrong έρχεται τρία χρόνια μετά τον δίσκο Remind Me Tomorrow, ενώ η Van Etten επέλεξε να δώσει κατευθείαν στη δημοσιότητα ολόκληρο το LP, χωρίς να κυκλοφορήσει προηγουμένως κάποιο single.

Δείτε εδώ το clip για το “Mistakes”: