Η Phoebe Bridgers, οι Garbage, ο Questlove, η Cher και εκατοντάδες ακόμη καλλιτέχνες εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους απέναντι στην πρόθεση ανατροπής του νομοσχεδίου που κατέστησε τις αμβλώσεις σε συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα σε πολιτειακό επίπεδο στις ΗΠΑ.

Στις 2 Μαΐου, το Politico διέρρευσε ένα “draft opinion” έγγραφο στο οποίο ο δικαστής και μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Samuel Alito, εξέφραζε την άποψη ότι η απόφαση Roe v. Wade του 1973, σύμφωνα με την οποία οι αμβλώσεις έγιναν νόμιμες και κατοχυρώθηκαν συνταγματικά σε πολιτειακό επίπεδο, είναι «κατάφωρα λανθασμένη εξαρχής», προσθέτοντας ότι «είναι καιρός να ακολουθηθεί το Σύνταγμα και να επιστρέψει το ζήτημα των αμβλώσεων στους εκλεγμένους από τον λαό αντιπροσώπους».

Αυτού του είδους τα έγγραφα δεν είναι ακριβώς επίσημα και υπόκεινται τις περισσότερες φορές σε αρκετές διαφοροποιήσεις και εσωτερικές ψηφοφορίες προτού δημοσιευθούν, είναι όμως γεγονός πως αν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το λάβει υπόψιν του ως έχει, ψηφίζοντάς το, οι αμβλώσεις δεν θα προστατεύονται πια ως συνταγματικό δικαίωμα στις ΗΠΑ. Υπό αυτήν την έννοια, κάθε πολιτεία θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αν θα είναι νόμιμες ή παράνομες οι διενέργειες αμβλώσεων εντός αυτής.

The Supreme Court has voted to strike down Roe v. Wade, according to an initial draft majority opinion written by Justice Samuel Alito and obtained by POLITICO.



“We hold that Roe and Casey must be overruled,” Alito writes. https://t.co/nl3JFLx9xg — POLITICO (@politico) May 3, 2022

Όπως ήταν αναμενόμενο μπροστά στο άκρως δυστοπικό ενδεχόμενο της ψήφισης αυτού του draft opinion, έντονες αντιδράσεις ξέσπασαν στις ΗΠΑ, με εκπροσώπους μεταξύ άλλων και του καλλιτεχνικού χώρου και γενικά της βιομηχανίας του θεάματος, να εκφράζουν τον θυμό τους στα κοινωνικά μέσα.

Οι Regrettes μίλησαν μέσα από το Twitter μοιράζοντας ένα link για τα funds σχετικά με τις αμβλώσεις σε κάθε πολιτεία, γράφοντας ταυτόχρονα πόσο αποκαρδιωτικό είναι το γεγονός ότι πρέπει να προστατέψουν τα σώματά τους, μπροστά σε μια ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με αυτά κυρίως από άνδρες.

the fact that we’re here again having to defend our bodies against a majority male vote is frustrating and heartbreaking. you know where we stand. abortion should be accessible to EVERYONE. here’s a link to abortion funds in every state https://t.co/OmfR7y6Ux3 — The Regrettes (@regrettesband) May 3, 2022

Η Phoebe Bridgers μοιράστηκε επίσης την προσωπική της εμπειρία μιας άμβλωσης που έλαβε χώρα τον περσινό Οκτώβριο και εν μέσω περιοδείας, μιλώντας στους θαυμαστές της μέσα από ανάρτηση στα Instagram stories της και στο Twitter.

I had an abortion in October of last year while I was on tour. I went to planned parenthood where they gave me the abortion pill. It was easy. Everyone deserves that kind of access.



Here’s a big list of places you can donate to right now. https://t.co/jT0sk6CeNX — traitor joe (@phoebe_bridgers) May 3, 2022

Άλλες σχετικές αναρτήσεις ήρθαν από τον Questlove, ο οποίος συνέκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο με την εποχή του Handmaids Tale, ενώ οι Garbage σε μια εξίσου δυνατή ανάρτησή τους έγραψαν: «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τις αμβλώσεις, αλλά μόνο τις ασφαλείς αμβλώσεις».

Δείτε εδώ περισσότερες σχετικές αναρτήσεις από ανθρώπους του θεάματος που τοποθετήθηκαν γύρω από το ζήτημα:

They just wanted slavery and to deny most people the right to vote. https://t.co/btUeaWgHaT — Judd Apatow (@JuddApatow) May 3, 2022

REPUBLICANS MAY HAVE

FINALLY GOTTEN THEIR WISH.AFTER 49 YRS

GOP SUPREME COURT

POISED 2 STRIKE DOWN

ROE V WADE.

MY MOM SAID,”WHEN I WAS YOUNG,I HEARD, “KEEP EM BAREFOOT & PREGNANT,”A WOMANS PLACE IS IN THE HOME”,

“WOMEN DONT HAVE

🧠’S 4 BUSINESS”.

“DEATH DUE 2

BACK ALLY ABORTION” — Cher (@cher) May 3, 2022

Once more for the people in the back: WOMEN DON’T GET PREGNANT BY THEMSELVES! Why is there zero sense of shared responsibility?! It’s pathetic, and I stand with the masses of you who are enraged and want to fight back. Hand me my armor. #BansOffOurBodies — Sara Bareilles (@SaraBareilles) May 3, 2022

I support a woman’s right to choose, and ⁦@amandashires⁩ and I give to the Yellowhammer fund in Alabama. Please give if you can. https://t.co/X8Knk55bJD — Jason Isbell (@JasonIsbell) May 3, 2022

they wage war on women

we will fight back — Margo Price (@MissMargoPrice) May 3, 2022

Maybe now the true majority will RISE THE FUCK UP AND PUSH BACK! THIS is what happens when you let a bullying MINORITY run the show! https://t.co/8rmLbYRaq8 — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) May 3, 2022

As the staggeringly partisan, right wing-dominated SCOTUS nudges America closer to Handmaids Tale status, the importance of voting in EVERY election becomes even more obvious. One would hope today’s news erases any further delusions that “both parties are pretty much the same.” — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) May 3, 2022

Even these two idiots know... pic.twitter.com/PhK6Jhf3bg — KevinSmith (@ThatKevinSmith) May 3, 2022

Make no mistake. A majority in this country are angry tonight. Not a small majority. A giant majority. I am seeing that rage. I am hearing that rage. I am feeling that rage. And to all scared women tonight, I will fight for you & with you. I will fight like hell. We all must. — Josh Gad (@joshgad) May 3, 2022