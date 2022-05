Γνωστοποιήθηκαν χθες οι καλλιτέχνες που εντάχθηκαν στο Class of 2022 του Rock & Roll Hall of Fame, με τους Eminem, Duran Duran, Eurythmics, Dolly Parton, Judas Priest, Carly Simon, Lionel Richie και Pat Benatar να βρίσκονται φέτος στη θρυλική μουσική λίστα. Η επίσημη τελετή εισαγωγής των καλλιτεχνών στον θεσμό θα διεξαχθεί στο Los Angeles στις 5 Νοεμβρίου.

Οι Judas Priest και Jimmy Jam & Terry Lewis θα τιμηθούν επίσης με το Musical Excellence Award του Rock & Roll Hall of Fame, ενώ οι Harry Belafonte και Elizabeth Cotten πρόκειται να βραβευθούν με το Early Influence Award. Οι Jimmy Lovine και η ιδρύτρια της Sugarhill Records, Sylvia Robinson, πρόκειται επίσης να λάβουν το Ahmet Ertegun Award, το οποίο απονέμεται σε επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που δεν είναι οι ίδιοι μουσικοί.

Η Dolly Parton θα εισαχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame παρά το γεγονός ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ζητήσει να αφαιρεθεί το όνομά της από τις υποψηφιότητες, επικαλούμενη ότι δεν είναι επί της ουσίας μια τραγουδίστρια της ροκ μουσικής. Αργότερα δήλωσε ωστόσο πως θα αποδεχόταν την εισαγωγή της με χαρά αν όντως την ψήφιζε το κοινό.

Για το Rock and Roll Hall of Fame ψηφίζουν μια σειρά από 1200 καλλιτέχνες, ιστορικούς και μέλη της μουσικής βιομηχανίας, όπως και θαυμαστές του θεσμού. Για να έχει δικαίωμα υποψηφιότητας ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα, η πρώτη ηχογράφησή του πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 25 χρόνια πριν. Ο Eminem είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που εισάγεται στο Rock and Roll Hall of Fame από την πρώτη κιόλας χρονιά που του δίνεται η δυνατότητα υποψηφιότητας.

Εκτός Rock and Roll Hall of Fame έμειναν για φέτος οι υποψήφιοι Rage Against the Machine, A Tribe Called Quest, Beck, DEVO, Kate Bush, Fela Kuti, MC5, New York Dolls και Dionne Warwick.

Η τελετή εισαγωγής στο Rock and Roll Hall of Fame θα πραγματοποιηθεί στο Microsoft Theater του Los Angeles.

Οι εισαχθέντες της προηγούμενης χρονιάς στο θεσμό ήταν οι Foo Fighters, JAY-Z, The Go-Go’s, Tina Turner, Carole King και Todd Rundgren.