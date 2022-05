Την Josephine Baker πρόκειται να ερμηνεύσει η Janelle Monaé στη νέα σειρά της A24, De La Resistance, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Deadline.

Δημιουργημένη από την Jennifer Yale του Legion και του Outlander, η σειρά De La Resistance ακολουθεί την καριέρα της Baker, η οποία ξεκίνησε να εργάζεται ως τραγουδίστρια σε καμπαρέ, για να γίνει κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μυστική πράκτορας και στη συνέχεια ακτιβίστρια των δικαιωμάτων της μαύρης κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, η Baker εμφανιζόταν στο Folies Bergère του Παρισιού και υπήρξε η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή, την βουβή ταινία Siren of the Tropics.

Το 1939 έγινε μέλος της γαλλικής αντίστασης μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας και ξεκίνησε να κοινωνικοποιείται σε πρεσβείες, υπουργεία και νυχτερινά κέντρα με Γερμανούς, ώστε να αποσπά χρήσιμες πληροφορίες για τις ανάγκες του πολέμου. Η Baker θα βραβευόταν μετά το τέλος του από τον ίδιο τον Charles de Gaulle για τις υπηρεσίες της στη γαλλική αντίσταση.

Κατά τη διάρκεια των 1950s, η Baker έγινε διεθνώς αναγνωρισμένη ακτιβίστρια των δικαιωμάτων της μαύρης κοινότητας, αφήνοντας πίσω της σπουδαίο έργο που την κατατάσσει στην ίδια κατηγορία με ανθρώπους όπως ο Martin Luther King.

Η Janelle Monaé πρόκειται να βρεθεί και στον ρόλο της παραγωγού του De La Resistance, μέσα από τη δική της εταιρία παραγωγής, Wondaland, μαζί με τους Chuck Lightning, Mikael Moore, Nate Wonder και Dana Gills ως executive producers. Η Angela Gibbs θα είναι και η ίδια executive producer της σειράς. Ως co-executive producer και ερευνητής θα συνεργαστεί και ο Damien Lewis, ο οποίος υπογράφει την επερχόμενη βιογραφία της Baker με τίτλο The Flame Of Resistance.

Η σειρά δεν είναι ακόμη γνωστό που θα προβληθεί, μαίνεται ωστόσο ένας πόλεμος ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες streaming ως προς το ποια θα καταφέρει τελικά να πάρει τα δικαιώματά της.