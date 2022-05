Την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου δίσκου τους με τίτλο How Do You Burn? ανακοίνωσαν οι Afghan Whigs, οι οποίοι και μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους το τελευταίο τους single, “The Getaway”.

Το συγκρότημα επέστρεψε με νέα μουσική τον περασμένο Φεβρουάριο, προτού ανακοινώσει την κυκλοφορία του 9ου δίσκου του, του follow-up του In Spades από το 2017. Το How Do You Burn? πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου από τις Royal Cream/BMG, ενώ είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Οι Afghan Whigs ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στο How Do You Burn? πίσω στον Σεπτέμβριο του 2020, με τις ηχογραφήσεις του να πραγματοποιούνται εν μέσω της πανδημίας. Ο frontman και στιχουργός του γκρουπ, Greg Dulli ανέφερε σχετικά με αυτές: «Μόλις βρήκαμε ένα σύστημα, αρχίσαμε να πετάμε!».

Το video για το single του δίσκου, “The Getaway”, σκηνοθέτησαν οι Philip Harder και Patrick Pierson και μπορείτε να το απολαύσετε εδώ.

Ο τίτλος του δίσκου αποδίδεται στον εκλιπόντα Mark Lanegan, ο οποίος συμμετείχε σε αυτόν χαρίζοντας τα backing vocals του σε δύο κομμάτια που ηχογράφησε πριν τον Φεβρουάριο, όταν και έφυγε από τη ζωή.

Άλλοι guest συμμετέχοντες στον δίσκο περιλαμβάνουν τους Susan Marshall (που συμμετείχε και στον δίσκο των Afghan Whigs από το 1998 με τίτλο 1965), Van Hunt (guest στο Do To The Beast του 2004) και Marcy Mays, που παρείχε επίσης lead vocals στον δίσκο Gentleman.

Δείτε εδώ την tracklist του δίσκου, όπως και το artwork του:

‘I’ll Make You See God’

‘The Getaway’

‘Catch A Colt’

‘Jyja’

‘Please, Baby, Please’

‘A Line Of Shots’

‘Domino and Jimmy’

‘Take Me There’

‘Concealer’

‘In Flames’

The Afghan Whigs - 'How Do You Burn?'

Οι Afghan Whigs ανακοίνωσαν επίσης τη διεξαγωγή μιας σειράς από συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο για το επόμενο διάστημα. Δείτε εδώ τις ημερομηνίες τους:

Ιούλιος 2022

23 – Concorde 2, Brighton

24 – Latitude Festival, Suffolk

Νοέμβριος 2022

4 – Cathedral, Manchester

5 – St. Lukes, Glasgow

6 – KOKO, London