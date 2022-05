Την πρώτη τους συναυλία μετά από τέσσερα χρόνια σιγής έδωσαν οι αγαπημένοι Nine Inch Nails, οι οποίοι και εμφανίστηκαν στο Red Hat Amphitheater στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνας. Η συναυλία έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη, 28 Απριλίου.

Το συγκρότημα με ιθύνοντα νου τον Trent Reznor παρουσίασε ένα set αποτελούμενο από 21 κομμάτια από όλη την έκταση της καριέρας του, ενώ διασκεύασε και δύο κομμάτια του εκλιπόντα David Bowie, τα “I’m Afraid of Americans” και “Fashion”.

Στο κλείσιμο της εμφάνισής τους, οι NIN παρουσίασαν ένα encore τριών κομματιών που περιλάμβανε τα “Reptile”, “And All That Could Have Been” και την κλασική διασκευή τους στο “Hurt”.

Δείτε παρακάτω βιντεοσκοπημένο υλικό της συναυλίας, όπως και την πλήρη setlist της.

Setlist:

Somewhat Damaged

The Day the World Went Away

The Frail

The Wretched

March of the Pigs

1,000,000

Survivalism

Piggy

Closer (with ‘The Only Time’ breakdown)

The Perfect Drug

The Becoming

This Isn’t the Place

Every Day Is Exactly the Same (first performance since 2006)

I’m Afraid of Americans (David Bowie cover)

Fashion (David Bowie cover) (live debut)

Only

The Hand That Feeds

Head Like a Hole

Encore:

Reptile

And All That Could Have Been

Hurt

Οι Nine Inch Nails πρόκειται να συνεχίσουν την περιοδεία τους για το 2022 με περισσότερες εμφανίσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Δείτε εδώ αναλυτικά τις ημερομηνίες της.

04/30 – Atlanta, GA @ Shaky Knees Festival

05/01 – Franklin, TN @ First Bank Amphitheater ^

05/22 — Daytona Beach, FL @ Welcome to Rockville

05/24 — Philadelphia, PA @ The Met Philadelphia $

05/25 — Philadelphia, PA @ The Met Philadelphia $

05/27 — Boston, MA @ Boston Calling

06/15 — Glasgow, UK @ 02 Academy Glasgow

06/20 — Manchester, UK @ 02 Apollo Manchester

06/21 — London, UK @ 02 Academy Brixton

09/02 – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre #

09/03 – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre #

09/07 – Troutdale, OR @ Edgefield #

09/09 – Bend, OR @ Hayden Homes Amphitheater #

09/11 – Berkeley, CA @ The Greek Theatre at UC Berkeley #

09/15 – Las Vegas, NV @ Zappos Theater #

09/17 – Los Angeles, CA @ Primavera Sound

09/22 — Louisville, KY @ Louder Than Life

09/24 – Cleveland, OH @ Blossom Music Center *

^ = w/ Boy Harsher

$ = w/ 100 Gecs

# = w/ Yves Tumor

* = w/ Ministry and Nitzer Ebb