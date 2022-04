Μια μεγάλη περιοδεία ανακοίνωσαν πως θα κάνουν οι Iceage και για να το γιορτάσουν έκαναν διαθέσιμο στο κοινό και το κομμάτι τους “All the Junk on the Outskirts”.

Το κομμάτι προέρχεται από τα sessions του συγκροτήματος από το 2018 για τον δίσκο Beyondless.

Το κουιντέτο από τη Δανία πρόκειται να ξεκινήσει την περιοδεία του στις 5 Μαΐου από το Bordeaux της Γαλλίας, για να συνεχίσει τις εμφανίσεις του μέχρι και τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μερικές από τις πιο κομβικές του εμφανίσεις αναμένεται να είναι αυτές στα Roskilde Festival της Δανίας, Pitchfork Music Festival στο Chicago, Best Kept Secret Festival στην Ολλανδία και Open’er Festival στην Πολωνία.

Η περιοδεία τους πρόκειται να διεξαχθεί στα πλαίσια της προώθησης του δίσκου τους Seeking Shelter, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2021.

Ακούστε εδώ το “All the Junk on the Outskirts”:

Iceage 2022 Tour Dates

05/05 — Bordeaux, FR @ Sideral Psych Fest

05/18 — Asbury Park, NJ @ House of Independents ^

05/19 — Buffalo, NY @ Rec Room ^

05/20 — Toronto, ON @ Lee’s Palace ^

05/21 — Ottawa, ON @ Club SAW ^

05/22 — Montreal, QC @ Ausgang ^

05/24 — Burlington, VT @ Higher Ground – Showcase Lounge ^

05/25 — Portland, ME @ Space ^

05/26 — Portsmouth, NH @ The Press Room ^

05/27 — North Adams, MA @ Solid Sound Festival

05/28 — Cleveland, OH @ Grog Shop

05/29 — Chicago, IL @ The Empty Bottle

05/30 — Milwaukee, WI @ Cactus Club

06/03 — Saint-Brieuc, FR @ Art’Rock Festival

06/05 — Barcelona, ES @ Sala Apolo Primavera Festival

06/10 — Hilvarenbeek, NL @ Best Kept Secret Festival

06/11 — Napoli, IT @ Festina Iente

06/16 — Helsinki, FI @ Sideways Festival

07/01 — Gdynia, PL @ Open’er Festival

07/02 — Roskilde, DK @ Roskilde Festival

07/16 — Chicago, IL @ Pitchfork Music Festival

07/29 — Prague, CR @ Fluff Festival

08/05 — Svindinge, DK @ To Øl Festival

08/15 — Budapest, HU @ Sziget Festival

09/09 — Siena, IT @ Live Rock Festival

09/21 — Brooklyn, NY @ The Brooklyn Monarch *

09/22 — Jersey City, NJ @ White Eagle Hall *

09/23 — Washington, DC @ Black Cat *

09/24 — Pittsburgh, PA @ Spirit Hall *

09/25 — Columbus, OH @ Skully’s Music Diner *

09/26 — Detroit, MI @ El Club *

09/29 — Minneapolis, MN @ Fine Line *

09/30 — Omaha, NE @ Slowdown *

10/01 — Lawrence, KS @ Record Bar *

10/03 — Denver, CO @ Marquis Theatre *

10/04 — Boulder, CO @ Fox Theatre *

10/05 — Albuquerque, NM @ Launchpad *

10/06 — Tucson, AZ @ Club Congress *

10/09 — Los Angeles, CA @ The Regent Theater *

10/10 — Santa Cruz, CA @ The Catalyst Atrium *

10/11 — San Francisco, CA @ Great American Music Hall *

10/13 — Portland, OR @ Aladdin Theater *

10/14 — Tacoma, WA @ Alma Mater *

10/15 — Seattle, WA @ Substation *

^ = w/ Wiki

* = w/ Earth