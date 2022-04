Για πρώτη φορά ερμήνευσαν ζωντανά κομμάτια από τον νέο τους δίσκο, The Other Side Of Make Believe, οι Interpol, οι οποίοι και βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε tour, ερμηνεύοντας κομμάτια και από τα επτά άλμπουμ της καριέρας τους.

Σε συναυλία τους στο Factory του Deep Ellum του Texas τη Δευτέρα που μας πέρασε, οι Interpol ερμήνευσαν στο setlist 20 κομματιών που παρουσίασαν ζωντανά τα singles “Toni” και “Something Changed”, που κυκλοφόρησαν νωρίτερα μέσα σε αυτόν τον μήνα. Οι ίδιοι παρουσίασαν για πρώτη φορά στο κοινό και τα κομμάτια “Fables” και “Into The Night”.

Δείτε εδώ fan-shot footage των Interpol να ερμηνεύουν τα “Toni” και “Fables”:

Οι Interpol συνεχίζουν για την ώρα την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική, ενώ τον Ιούνιο θα βρεθούν στην Ευρώπη για τη συνέχειά της. Ο δίσκος The Other Side Of Make Believe πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου από την Matador.