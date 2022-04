Όλα τα ρεκόρ πωλήσεων βινυλίων για hip hop δίσκο φαίνεται πως έσπασε ο Tyler, the Creator με το LP του Call Me If You Get Lost, το οποίο και κυκλοφόρησε φυσικά στα δισκοπωλεία πριν από μερικές εβδομάδες.

Η κυκλοφορία στα δισκοπωλεία ήρθε έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση του δίσκου, γι’ αυτό και αυτός βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην κορυφή του Billboard 200 albums chart. Το βραβευμένο με Grammy LP πούλησε 49,500 βινύλια σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, ενώ ο Tyler πουλά και CD και κασέτες του δίσκου αποκλειστικά μέσα από το προσωπικό του website.

Για να γιορτάσει το ρεκόρ που έσπασε με τον δίσκο, ο Tyler ευχαρίστησε το κοινό του μέσα από τρία tweets που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Σύμφωνα με το Billboard, ο προηγούμενος δίσκος που είχε αγγίξει τόσο υψηλές πωλήσεις σε βινύλια, στην κατηγορία πάντα του hip-hop, ήταν το Man on the Moon III: The Chosen, του Kid Cudi. Αυτό είχε πουλήσει 41,500 κόπιες μέσα σε μία εβδομάδα τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ πωλήσεων βινυλίων σε μια εβδομάδα, ανεξαρτήτως μουσικού είδους, κατέχει η Taylor Swift με τον δίσκο της Red (Taylor’s Version), ο οποίος και πούλησε 114,000 κόπιες τον περασμένο Νοέμβριο.

13. blessed — T (@tylerthecreator) April 24, 2022

thank you yes — T (@tylerthecreator) April 24, 2022