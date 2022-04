Οι Michael Stipe, Brian Eno, Peter Gabriel, Big Thief, Jarvis Cocker, Death Cab For Cutie, Hot Chip, Dry Cleaning, Anna Calvi και περισσότεροι από 100 ακόμη σπουδαίοι μουσικοί συμμετέχουν με νέα ή ακυκλοφόρητη μέχρι σήμερα μουσική τους στο Earth Day charity album που κυκλοφορεί από τον Brian Eno.

Ο δίσκος κυκλοφορεί από την EarthPercent, μια φιλανθρωπική περιβαλλοντική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο Eno, ενώ όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του θα διατεθούν για σκοπούς που συμβάλλουν στην ενίσχυση του αγώνα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, όπως τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη δημιουργία πολιτικών για περιβαλλοντικές αλλαγές, τη φροντίδα συγκεκριμένων πράσινων περιοχών και άλλα πολλά.

«Σε ολόκληρη την ιστορία μας, η μουσική έχει παίξει κομβικό ρόλο στη μάχη για κοινωνική αλλαγή – σκεφτείτε το κίνημα Free Nelson Mandela και το Rock Against Racism. Τώρα είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή, την μεγαλύτερη πρόκληση στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι καιρός να ξαναβγούμε εκεί έξω», δήλωσε ο Brian Eno.

Ο ίδιος ο Eno συμμετέχει με τρία κομμάτια του στον δίσκο, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών με τον Stipe (“Future, If Future”), τους Hot Chip (“Live in the Sand”) και τον Leo Abrahams (“Did the World Begin Today”). Ο Peter Gabriel κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή του single του “Shock the Monkey”, ενώ οι Big Thief μοιράστηκαν μια demo version του κομματιού τους “​​Dragon New Warm Mountain, I Believe In You”.

Το Earth Day album είναι διαθέσιμο για αγορά αποκλειστικά μέσα από το Bandcamp για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ακούστε εδώ τη συνεργασία του Eno με τους Hot Chip, αλλά και το demo των Big Thief για το “Dragon New Warm Mountain”.