Την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, Hello, Hi, έκανε γνωστή ο Ty Segall, δίνοντας στη δημοσιότητα το ομώνυμο κομμάτι του. Το Hello, Hi αποτελεί το 14ο studio LP του δημοφιλούς psych-rocker και αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Drag City στις 22 Ιουλίου.

Ο Segall ηχογράφησε την πλειοψηφία των κομματιών του Hello, Hi μόνος στο σπίτι του, γεγονός που κάνει τον δίσκο να είναι σύμφωνα με τον ίδιο «ο πιο χαλαρός και ολοκληρωμένος ως παραγωγή» που έχει κάνει ποτέ. Κεντρικές θεματικές αυτού είναι η ανθρώπινη εμπειρία και η ελεύθερη βούληση.

Το πρώτο δείγμα του Hello, Hi μπορείτε να το ακούσετε εδώ, ρίχνοντας μια ματιά και στο artwork και την tracklist του δίσκου.

Το Hello, Hi αποτελεί το follow-up του Segall στο Harmonizer της προηγούμενης χρονιάς.

Hello, Hi Artwork:

Hello, Hi Tracklist: