Την κυκλοφορία του spoken word δίσκου Seven Psalms ανακοίνωσε ο Nick Cave, τον οποίο και δημιούργησε μαζί με τον καλό φίλο και επί χρόνια συνεργάτη του στους Bad Seeds, Warren Ellis.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουνίου σε 10ιντσο βινύλιο, αλλά και στις πλατφόρμες streaming. Αυτός θα αποτελείται από οκτώ κομμάτια-ψαλμούς των δύο καλλιτεχνών, όπως τα “How Long Have I Waited?”, “I Have Wandered All My Unending Days”, “Splendour, Glorious Splendor” και “I Come Alone and To You”.

«Όσο ήμασταν σε lockdown έγραψα μερικούς ψαλμούς ή μάλλον μικρά, ιερά κομμάτια – ένα για κάθε μέρα της εβδομάδας» ανέφερε ο Nick Cave σε δηλώσεις του για τον νέο δίσκο. «Οι επτά ψαλμοί παρουσιάζονται ως ένας μεγάλος διαλογισμός – πάνω στην πίστη, την οργή, την αγάπη, το πένθος, τη συγχώρεση, το sex και τη δοξασία. Ένας κεκαλυμμένος στοχασμός, γεννημένος σε αβέβαιους καιρούς. Ελπίζω να σας αρέσει».

Σε ένα μικρό trailer για τον δίσκο, ο Cave δίνει ένα μικρό preview της ποίησής του. “Such things should never happen, but we die/ The swallow finds an oak to nest her young. Defenseless between the Earth and the sky/ Uncounted beneath the vast, indifferent sun”, μας λέει ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Δείτε εδώ το teaser video για την νέα δισκογραφική δουλειά των Cave και Ellis:

Seven Psalms Artwork:

Seven Psalms Tracklist: