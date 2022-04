Το νέο της κομμάτι με τίτλο “Highway to Your Heart” έδωσε στη δημοσιότητα η Lykke Li, το οποίο και προέρχεται από τον επερχόμενο audiovisual δίσκο της με τίτλο EYEYE. Μπορείτε να δείτε το συνοδευτικό video παρακάτω.

Τρυφερό μα και ταυτόχρονα σπαρακτικό, το “Highway to Your Heart” αποτελεί ένα κομμάτι της Li για την απώλεια ενός έρωτα. Το δραματικό συνοδευτικό video για αυτό σκηνοθέτησε ο Theo Lindquist.

Παρά το γεγονός ότι η Li είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα ένα teaser του EYEYE, το “Highway to Your Heart” αποτελεί επί της ουσίας την πρώτη πλήρη γεύση του νέου της δίσκου, για τον οποίο ο Lindquist σκηνοθέτησε αρκετά συνοδευτικά video σε φιλμ 16 χιλιοστών μαζί με το. Διευθυντή φωτογραφίας, Edu Grau.

Η Li έχει παρομοιάσει το νέο της project σαν μια μικρο-δόση LSD, οπότε μπορείτε να προετοιμαστείτε για άκρως ψυχεδελικές καταστάσεις.

Το EYEYE αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου.

Το πρώτο single με το οποίο η Li ανακοίνωσε την κυκλοφορία του EYEYE ήταν το “NO HOTEL”.

Ακούστε εδώ το “Highway to Your Heart”: