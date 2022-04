Τον Jim Jarmusch επιστράτευσε η Cat Power για τη σκηνοθεσία του μουσικού video για το κομμάτι “A Pair of Brown Eyes”, το οποίο και αποτελεί τη διασκευή της αγαπημένης τραγουδοποιού στο κλασικό κομμάτι των Pogues.

Το “A Pair of Brown Eyes” περιλαμβάνεται στον δίσκο της Cat Power, Covers, ο οποίος όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς αποτελείται από διασκευές σε αγαπημένα της κομμάτια όπως το “I Had a Dream Joe” του Nick Cave, “White Mustang” της Lana Del Rey και “Bad Religion” του Frank Ocean.

Το video για το κομμάτι “A Pair of Brown Eyes” σκηνοθετήθηκε από τον Jarmusch κόντρα σε ένα λευκό φόντο, ενώ τα γυρίσματά του έγιναν στα Blonde Studios της Νέας Υόρκης. Ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν μουσικά videos για τους Talking Heads, Tom Waits και Neil Young, ενώ το τελευταίο του ήταν για το κομμάτι “Steady as She Goes” των Raconteurs από το 2006. Στον κινηματογραφικό τομέα, η τελευταία ταινία του Jarmusch ήταν το The Dead Don’t Die του 2019.

Δείτε εδώ το video για το “A Pair of Brown Eyes”: